Торт 'Червоний оксамит': красивий бісквіт, сирний крем та полунична начинка

Цей тортик полюбився багатьом. Красивий бісквіт, сирний крем та полунична начинка. Це надзвичайно смачно.

Бісквіт (форма 16 см):

100 г яєць

170 г цукру

150 г кефіру (2,5%)

70 г вершкового масла (82%)

3 г розпушувача

3 г соди

5 г какао-порошку

200 г борошна

водорозчинний барвник (полуниця + малина)

Увімкніть духовку на 165°С, з конвекцією.

Збиваємо в чаші комбайна: яйця, цукор, барвник до стійкої піни.

Додайте розтоплене вершкове масло та кефір, перемішайте делікатно.

З’єднайте борошно, розпушувач, соду, какао та через сито додайте в чашу. Перемішайте.

Оберніть дно кільця фольгою, перекладіть тісто у форму. Поставте зверху на форму гніт.

Випікайте 40 хв.

Охолодіть, оберніть форму плівкою та відправте на ніч у холодильник.

Полунична начинка (2 форми по 14 см):

200 г полуничного пюре

20 г лимонного фрешу

50 г цукру

12 г кукурудзяного крохмалю

6 г желатину + 30 мл води

Змішайте желатин з водою, залиште на 10-15 хв.

Зʼєднайте в сотейнику полуничне пюре з цукором та крохмалем.

Додайте лимонний фреш, перемішайте.

Поставте на плиту і помішуючи, заваріть крохмаль.

Зніміть з плити, додайте набряклий желатин, перемішайте.

Затягніть дно кілець плівкою, всередину по краю покладіть ацетатну стрічку.

Розлийте масу (по 150 г), дайте охолонути.

Відправте в холодильник на кілька годин.

Крем-чіз:

150 г маскарпоне

250 г крем-сиру

400 мл вершків (30-33%)

100 г цукрової пудри

Збийте всі інгредієнти в чаші комбайна до стійких піків.

Декор:

свіжа полуниця

м’ята

Зніміть форму з бісквіту, розріжте його на 4 коржі.

Покладіть 2/3 крему в кондитерський мішок без насадки.

Викладіть крем по спіралі, розрівняйте.

Зробіть з крему борт, покладіть усередину полуничну начинку.

Викладіть зверху крем та другий бісквітний корж. Так само третій корж.

Закрийте верх і боки торта кремом, розрівняйте.

Зробіть крихту з коржа бісквіту, що залишився, задекоруйте крихтою боки торта.

Перекладіть решту крему в мішок з насадкою "Сент-Оноре". Задекоруйте.

Викладіть у центр торта шматочки полуниці, прикрасьте м’ятою.

Смачного.