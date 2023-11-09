Топ-5 країн з найкрасивішою природою

UAportal розповідає про захоплюючі пейзажі цих надзвичайно красивих країн. Приготуйтеся дізнатися про мальовничі дива, які залишать незабутній слід у вашому серці та душі.

Канада

Канада славиться своїми захоплюючими природними ландшафтами, що робить її однією з найкращих країн з приголомшливою природою. Її неперевершена природна краса охоплює мальовничі Канадські Скелясті гори та незаймані озера Національного парку Банф.

Нова Зеландія

Нова Зеландія заслужила репутацію райського куточка для любителів природи, закріпивши за собою позицію однієї з найкращих країн з чудовими природними чудесами. Суворі гори та кришталево чисті озера країни пропонують захоплюючі краєвиди на кожному кроці.

Норвегія

Драматичні ландшафти Норвегії роблять цю країну обов'язковою для відвідування для тих, хто шукає вражаючу природу. З її високими горами і просторими дикими територіями, Норвегія зачаровує відвідувачів неперевершеною природною красою і численними можливостями для пригод на свіжому повітрі.

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Ісландія

Ісландія, безперечно, є однією з країн із надзвичайними природними ландшафтами. Її унікальна місцевість може похвалитися водоспадами, величними вулканами, геотермальними гарячими джерелами та величними льодовиками, створюючи різноманітні пейзажі, від яких перехоплює подих.

Австралія

Багата природна краса Австралії робить її однією з найкращих країн з приголомшливими природними ландшафтами. Від культового Великого Бар'єрного рифу до безкрайніх пустель Аутбеку і древніх тропічних лісів Національного парку Дейнтрі.

Австралія пропонує різноманітні пейзажі, що викликають трепет. Крім того, країна є домом для приголомшливих пляжів, мальовничих гір і жвавих прибережних регіонів, які тільки підсилюють її природну привабливість.

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