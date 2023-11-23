Топ-5 стильних образів з широкими джинсами: вражайте всіх

Широкі джинси стали улюбленим вибором серед шанувальників моди і залишаються в тренді вже кілька сезонів. Завдяки своєму вільному крою, широкі джинси є не менш привабливою та ефектною альтернативою вузьким брюкам. Крім того, їх можна вдало поєднувати з різними предметами жіночого гардероба. UAportal ділиться кількома ідеями, з чим носити широкі джинси.

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Обтягуючий топ

Щоб не виглядати безформно, важливо дотримуватися збалансованих пропорцій при носінні широких джинсів. Чудовою комбінацією буде поєднання їх з облягаючим топом. Можна заправити футболку або топ в джинси з високою талією, щоб підкреслити силует. Або ж оберіть джемпер чи водолазку, щоб створити стильне поєднання.

Корсет

Одна з найцікавіших модних тенденцій цього року – поєднання широких джинсів з корсетом. Для мінімалістичного і шикарного образу обирайте витончений корсет класичних кольорів без надмірних прикрас. Таке поєднання без особливих зусиль створить модний образ.

Піджак оверсайз

Ось уже кілька років піджаки оверсайз, здавалося б, запозичені з чоловічої моди, залишаються модними і неповторними. Поєднання їх з широкими джинсами створює вражаюче красивий і естетично привабливий образ.

Блузка

Для вечірнього побачення або офісного вбрання чудово підійде поєднання, що складається з широких джинсів, блузки та приталених брюк. Ви можете заправити блузку в джинси з високою талією або просто накинути її поверх топа, залежно від бажаного результату.

Укорочений топ

Підкресліть лінію талії укороченою футболкою або топом. Зверніть увагу на такі трендові варіанти, як топи-хомути з ностальгічним відтінком, що нагадує початок 2000-х, або базові топи на тонких бретелях.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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