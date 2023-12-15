Топ-5 способів зарядити телефон, не нашкодивши батареї

У сучасному світі мобільні телефони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, проте зарядка їх батареї може бути проблематичною. UAportal підготував п'ять способів зарядити телефон, не нашкодивши його батареї.

Зарядка з оригінальним адаптером

Використання оригінального зарядного адаптера, що йде в комплекті зі смартфоном, є одним з найефективніших методів правильної зарядки смартфона. Такий вибір гарантує належну напругу і силу струму, знижуючи ризик пошкодження акумулятора. Важливо уникати використання сторонніх адаптерів, які можуть не забезпечувати необхідну для смартфона напругу і силу струму, що потенційно може призвести до пошкодження акумулятора.

Уникайте тривалого використання бездротової зарядки

Незважаючи на свою зручність, бездротова зарядка не завжди є найбільш підходящим варіантом. Її тривале використання може призвести до надмірного нагрівання, що своєю чергою може погіршити стан акумулятора з часом. Бажано використовувати бездротову зарядку з перервами.

Використання якісного павербанка

Інвестиції в якісний павербанк можуть стати надійним способом забезпечити правильну зарядку смартфона, особливо в дорозі. Шукайте пристрій з відповідною ємністю і такими функціями, як контроль температури, щоб захистити батарею смартфона. Важливо уникати використання недорогих або маловідомих павербанків, оскільки вони можуть не мати необхідних функцій безпеки для захисту акумулятора смартфона.

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Уникайте перезарядки

Один з найпростіших, але дуже важливих методів правильної зарядки смартфона – не допускати перезарядки. Рекомендується відключати його від зарядного пристрою, коли заряд акумулятора досягне 100%. Оскільки в іншому випадку це може призвести до перенапруження акумулятора і скорочення терміну його служби. Крім того, бажано утриматися від використання смартфона під час заряджання, щоб мінімізувати ризик перезарядки акумулятора.

Правильне зберігання смартфона під час заряджання

Під час заряджання смартфона переконайтеся, що він розміщений на рівній, стійкій поверхні, щоб забезпечити належну вентиляцію та запобігти перегріванню. Не заряджайте його під подушками, ковдрами або в обмеженому просторі.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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