Топ-5 порад, які допоможуть позбутися павуків у будинку

Виведення павуків з вашого будинку іноді може бути непростим завданням. Якщо стандартні заходи з прибирання виявилися марними, UAportal пропонує скористатися цими п'ятьма порадами, щоб попрощатися з небажаними павукоподібними та іншими комахами.

1. Використовуйте м'яту

Ефективний природний відлякувач, ефірна олія м'яти, може бути використана, щоб тримати комах на відстані. Просто змочіть ватні палички в м'ятній олії і розмістіть їх під сміттєвим баком, щоб відлякати комах.

2. Вода з розмарином

Боріться з мурахами та іншими повзучими комахами, приготувавши домашню водну суміш з розмарином. Цей рослинний розчин діє як грізний бар'єр, відлякуючи шкідників від вашого житла. Просто змішайте розмарин і воду в пляшці з розпилювачем і нанесіть на місця, де часто мешкають небажані тварини.

3. Окріп

Плодові мухи відомі тим, що проникають у каналізацію і відкладають там яйця, що призводить до постійного зараження. Боріться з цими настирливими комахами, виливаючи окріп у водостічні труби. Високі температури ефективно знищують плодових мушок та їхні яйця, допомагаючи викорінити проблему.

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4. Цитрусові

Павуки відчувають огиду до цитрусових, що робить їх безцінними союзниками у вашому прагненні тримати восьминогих на відстані. Видаліть павутиння і протріть стіни та підлогу розчином води з додаванням цитрусової олії або навіть цитрусових шкірок. Цей простий, але ефективний метод відлякає павуків.

5. Будьте обережні з ефірними оліями

Хоча ефірні олії можуть бути потужними засобами для боротьби зі шкідниками, важливо бути обережними, особливо якщо у вашому домі є маленькі діти або домашні тварини. Перед використанням ефірних олій уважно прочитайте етикетки і переконайтеся, що вони безпечні для вашого середовища. Деякі олії можуть не підходити для людей з певною чутливістю та алергією.

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