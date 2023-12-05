Топ-5 найпоживніших видів зелені, які можна додавати до супів

Зелень відіграє важливу роль у підтримці здорового харчування завдяки великій кількості вітамінів, мінералів і хлорофілу. Будучи хорошим джерелом клітковини, вона також сприяє поліпшенню травлення. Хоча зелень зазвичай вживають сирою, вона зберігає багато корисних властивостей навіть після приготування.

Дуже важливо додавати її до різних страв, у тому числі й до супів. UAportal розповідає про п'ять неймовірно корисних зелених рослин, які можуть значно підвищити поживну цінність вашого супу.

1. Шпинат

Однією з найбільших переваг шпинату є його тонкий смак, що робить його універсальним доповненням до будь-якої страви, не перебиваючи інші інгредієнти. Його можна додавати в суп за кілька хвилин до закінчення приготування.

Для більшого смаку ви також можете дрібно нарізати шпинат разом з кропом і петрушкою, щоб прикрасити суп. Шпинат містить велику кількість антиоксидантів і забезпечує добову норму вітамінів К і А, а також має протипухлинну дію.

2. Листя редиски

Поширеною практикою є викидання листя редиски при споживанні цього коренеплоду, але цього не слід робити. Листя редиски є цінним харчовим продуктом і традиційно вживається в азіатських країнах у салатах або додається до супів. Воно добре поєднуються з капустою, щавлем і кропивою, що робить його чудовим доповненням до борщу або окрошки.

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3. Селера

Окрім обов'язкової присутності стебел селери в класичному овочевому бульйоні, до супів можна додавати також і листя. Селера не тільки надає супу чудового смаку, але й має численні переваги для здоров'я. Вона допомагає відновити слизову оболонку кишечника, сприяє правильному травленню і пропонує безліч антиоксидантів, пригнічуючи при цьому розвиток пухлин.

4. Кропива

Молода кропива, бажано зібрана в травні, є фантастичним інгредієнтом для весняних зелених супів. Кропива має багатий хімічний склад, який використовується для відновлення організму після суворих зимових місяців. Однак важливо зазначити, що кропива може згущувати кров, тому слід уникати її постійного вживання.

5. Портулак

Часто зневажуваний садівниками, портулак насправді є дуже цінною листовою зеленню для споживання людиною. Хімічний склад близький до складу людської крові, що робить його дуже поживним продуктом. На відміну від кропиви, портулак можна вживати регулярно. При приготуванні їжі додайте молоде листя за п'ять хвилин до готовності супу.

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