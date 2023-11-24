Топ-5 продуктів для нічного перекусу, які не зашкодять вам

UAportal розповідає про 5 продуктів для нічного перекусу, які не лише смачні, але й не зашкодять вашому здоров'ю. Ці перекуси ідеально підходять для того, щоб задовольнити нічний голод, не шкодячи своєму здоров'ю.

Ягоди

Ягоди – найкращий вибір для тих, хто шукає здоровий і ситний нічний перекус. Низький вміст калорій і високий вміст клітковини роблять їх чудовим вибором.

Насичені антиоксидантами, ягоди допомагають боротися з окислювальним стресом і запаленням. Побалуйте себе невеликою мискою ягідного асорті, наприклад, полуниці, чорниці та малини.

Грецький йогурт

Грецький йогурт – ідеальний вибір, якщо ви шукаєте вершковий, багатий на білки перекус. Цей низькокалорійний йогурт забезпечує ситість і сприяє відновленню м'язів.

Крім того, він містить корисні бактерії, які сприяють здоров'ю кишківника. Урізноманітніть свій звичайний грецький йогурт, посипавши його горіхами або капнувши медом, щоб додати смаку та зробити його ще більш ситним.

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Ромашковий чай

Розслабтеся перед сном заспокійливою чашкою ромашкового чаю. Його м'які заспокійливі властивості сприяють розслабленню та якісному сну, що робить його чудовим вибором для напою на ніч. Дозвольте теплу і заспокійливому аромату допомогти вам підготуватися до спокійного нічного сну.

Мигдаль

Мигдаль приємно хрумтить і містить багато необхідних поживних речовин. Багатий на корисні жири, клітковину та білок, він є ідеальним варіантом для перекусу. Вживання невеликої жмені мигдалю може покращити загальне самопочуття завдяки вмісту в ньому вітаміну Е та магнію.

Варені яйця

Збільште споживання білка за допомогою варених яєць - зручного та поживного варіанту для нічного перекусу. Ці джерела білка допоможуть вам почуватися ситими протягом ночі та сприятимуть відновленню м'язів. Приготовані заздалегідь, вони готові до вживання, коли голод накриє вас перед сном.

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