Топ-5 практичних способів захистити довкілля

Зробити внесок у збереження нашої планети та позитивно вплинути на неї не є складним завданням. UAportal розповідає про 5 простих, але ефективних способів, які допоможуть вам захистити навколишнє середовище та заощадити гроші.

Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату попереджає, що якщо не вжити термінових заходів, глобальна температура підвищиться на 1,5°C до 2052 року. Щоб уникнути згубних наслідків, таких як посухи, пожежі, повені та нестача продовольства для мільйонів людей, ми повинні вжити певних заходів.

1. Використовуйте багаторазові торбинки

Щорічно у світі споживається близько 5 трильйонів поліетиленових пакетів – приблизно 10 мільйонів щохвилини. Хоча багато країн впроваджують законодавчі заходи проти пластикових пакетів, ви можете змінити ситуацію вже сьогодні. Обираючи багаторазові пакети для покупок, ви не лише зменшуєте кількість пластикових відходів, але й заощаджуєте гроші.

2. Відмовтеся від одноразових пляшок

Лише 9% пластикових відходів переробляється в цілому. Боротьба з цією проблемою полягає в тому, щоб звести до мінімуму використання одноразових продуктів, таких як пластикові пляшки та одноразовий посуд. Натомість переходьте на багаторазові пляшки для води та звичайний посуд, зменшуючи кількість відходів.

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3. Впроваджуйте енергозберігаючі технології вдома

Існує кілька простих способів заощадити енергію та скоротити витрати. Максимально використовуйте природне освітлення протягом дня і вмикайте штучне лише за необхідності. Використовуйте енергоефективні лампочки, оскільки вони служать довше і споживають менше енергії порівняно з традиційними.

4. Обирайте екологічно чисті види транспорту

У середньому автомобіль викидає близько 404 грамів вуглекислого газу на милю. За рік середньостатистичний автомобіль викидає 4,6 тонни шкідливого CO2. Користуйтеся громадським транспортом, велосипедом або просто ходіть пішки. Це не тільки принесе користь навколишньому середовищу, але й заощадить вам гроші на пальне.

5. Практикуйте економію води

Доступ до безпечної питної води є основною проблемою для 2,1 мільярда людей у всьому світі. Економія води має вирішальне значення, і невеликі зміни можуть мати значний вплив. Надавайте перевагу душу замість ванни і не забувайте закривати кран, коли чистите зуби. За даними Агентства з охорони навколишнього середовища таким чином ви можете заощадити приблизно 30 літрів води на день або близько 900 літрів на місяць.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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