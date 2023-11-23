Топ-5 нічних перекусів, які не зашкодять здоров'ю

Коли ви голодні пізно вночі, важливо вибирати закуски з розумом, щоб уникнути будь-якої можливої шкоди. Нічні перекуси часто не рекомендуються, але якщо ви все ж таки прямуєте до холодильника, UAportal підготував кілька порад і рекомендацій, які допоможуть втамувати голод без шкоди для здоров'я.

По-перше, краще уникати стимуляторів, таких як цукор, кофеїн та продуктів з високим вмістом вуглеводів, які довше перетравлюються. Натомість віддайте перевагу білковим перекусам, оскільки вони містять амінокислоти, які асоціюються з відпочинком, розслабленням і сном, а також стримують подальшу тягу до їжі.

5 найкращих варіантів нічних перекусів:

1. Сир і цільнозернові крекери

Насолоджуватися сиром з цільнозерновими крекерами не тільки смачно, але й поживно. Багата кальцієм, магнієм і білком, ця комбінація забезпечить вам ситість, не викликаючи бажання переїдати.

2. Цільнозерновий тост з горіховою пастою

Якщо ви дійсно голодні і шукаєте повноцінний перекус, спробуйте кілька шматочків хліба з борошна грубого помелу або тостів, намазаних 100% горіховою пастою. Це забезпечує баланс якісних вуглеводів і невеликої кількості білка, що сприяє травленню. Горіхова паста також є джерелом амінокислоти триптофану, який сприяє спокійному сну.

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3. Фрукти з низьким вмістом цукру

Хоча фрукти містять природні цукри і вуглеводи, вибір фруктів з меншим вмістом цукру або ягід може бути більш здоровим вибором для перекусу пізно ввечері.

4. Горіхи та насіння

Жменька горіхів або насіння перед сном може бути чудовим вибором завдяки вмісту корисних жирів, білків та необхідних мікроелементів, таких як цинк. Цей ситний варіант ідеально підходить для втамування легкого голоду.

5. Попкорн

Дивно, але попкорн може бути чудовим перекусом, якщо ви хочете їсти пізно ввечері. З менш ніж 100 калоріями в одній мисці, він забезпечує ситний перекус, не даючи вам відчувати себе надмірно ситими.

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