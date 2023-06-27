Топ-5 мультфільмів у жанрі екшн: ваші діти будуть задоволені переглядом
Мультфільми завжди були популярним жанром серед глядачів різного віку. UAportal підготував список із п'яти найкращих екшн-мультфільмів з 2018 по 2021 рік з високими рейтингами IMDB.
"Ші-Ра і могутні принцеси"
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі
Країна: США
Тривалість: 5 сезонів, 52 епізоди
Рік: 2018-2020
Продюсер: Ноель Стівенсон
Мультфільм є перезапуском анімаційного серіалу 1980-х рр. Дівчинка Адора знаходить загублений меч, дізнається правду про своє минуле і приєднується до групи принцес, щоб захистити своє королівство Етерію від загарбників злої Орди.
"Качині історії"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія
Країна: США
Тривалість: 3 сезони, 75 епізодів
Рік: 2018-2021
Продюсер: Метт Янгберг, Франциско Ангонес
Мультфільм "Качині історії" заснований на класичному діснеївському серіалі. У мультику розповідається про пригоди мільярдера Скруджа Макдака та його онукових племінників Крячика, Квачика, Кручика. Вони подорожують світом і шукають скарби, ховаючись від таких лиходіїв, як Магіка та Брати Барбоси.
"Кармен Сандієго"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Екшн, Пригоди, Кримінал
Країна: США
Тривалість: 4 сезони, 32 епізоди
Рік: 2019-2021
Продюсер: Дуейн Капіззі
Мультфільм є перезапуском класичної гри та телесеріалу. Головний герой - Кармен Сандієго є майстром крадіжок, що подорожує світом та краде скарби. Він перехитрив злу організацію VILE, яку переслідувало детективне агентство ACME.
"Принц драконів"
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі
Країна: США
Тривалість: 4 сезони, 38 епізодів
Рік: 2018-2022
Продюсер: Аарон Ехаз, Джаджстін Річмонд
У світі, який поділений між людьми й магічними істотами, два людських принци та ельф-вбивця вирушають у небезпечну подорож. Вони прагнуть повернути вкрадене яйце дракона його матері та запобігти війні між їхніми королівствами.
"Кіпо та ера чудових звірів"
Рейтинг IMDB: 8.3
Жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі
Країна: США
Тривалість: 2 сезони, 20 епізодів
Рік: 2020-2021
Продюсер: Редфорд Сехрист, Біл Волкофф
У постапокаліптичному світі, де люди та тварини мутували, молода дівчина Кіпо вирушає на пошуки свого батька. Дорогою вона виявляє спільноту людей і нелюдів, що борються проти групи хижаків-мутантів.
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