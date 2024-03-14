Топ-5 мультфільмів про супергероїв, які обов'язково варто переглянути

Приготуйтеся відправитися у захоплюючий світ мультфільмів 2018-2021 років. UAportal поділився цікавими історіями про супергероїв, які рятують світ, і чарівними казками про самопізнання. Приготуйтеся до незабутніх пригод, милих персонажів та приголомшливої анімації, яка не залишить вас байдужими.

"Суперсімейка 2"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анімація, екшн, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 58 хв

Рік виробництва: 2018

Режисер: Бред Берд

"Суперсімейка 2" – захопливий мультфільм, дія якого розгортається у світі, де супергерої змушені приховувати свої здібності. Історія розповідає про сім'ю Паррів, які нарешті можуть відкрити свої супергеройські здібності та боротися з лиходіями, що загрожують їхньому місту. На чолі з Містером Неймовірним та Еластичною дівчинкою вони стикаються з незліченними викликами, зокрема з таємничим новим лиходієм на ім'я Скрінслейвер.

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"Історія іграшок 4"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 40 хв

Рік виробництва: 2019

Режисер фільму: Джош Кулі

"Історія іграшок 4" розповідає про Вуді, Форкі та Базза Лайтера, які вирушають у захоплюючу мандрівку. Під час подорожі вони натрапляють на стару антикварну крамницю, де Вуді зустрічає свою втрачену любов, Бо Піп. Мандруючи цим новим і захопливим світом, іграшки стикаються з різноманітними перешкодами та цікавими персонажами.

"Крижане серце 2"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 43 хв

Рік виробництва: 2019

Режисер: Кріс Бак, Дженніфер Лі

"Крижане серце 2" запрошує глядачів у чарівну подорож разом з Ельзою і Анною та їхніми друзями, які вирушають до зачарованого лісу. Коли сили Ельзи стають сильнішими, вона повинна розгадати таємниці стародавнього пророцтва. Герої стикаються з міфічними істотами та зачарованими земними велетнями, шукаючи шлях до пізнання.

"Душа"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 47 хв

Рік виробництва: 2020

Режисер: Піт Доктер

"Душа" – це мультфільм, що спонукає до роздумів і досліджує сенс життя та важливість слідування своїм пристрастям. Історія розповідає про Джо Гарднера, вчителя музики в середній школі з палким бажанням стати джазовим музикантом. Після трагічної аварії Джо потрапляє у Велике До, де душі готуються до життя на Землі. Разом із пустотливою душею на ім'я 22 Джо вирушає на пошуки, щоб повернути собі життя і пізнати красу світу.

"Лука"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 35 хв

Рік виробництва: 2021

Режисер: Енріко Касароса

Події фільму "Лука" розгортаються у приголомшливому прибережному селі на італійській Рив'єрі, де юне морське чудовисько на ім'я Лука переживає літо, яке змінює його життя. Живучи серед людей, Лука зав'язує дивну дружбу з іншим морським чудовиськом на ім'я Альберто. Разом вони вирушають у захопливі пригоди, беруть участь у таємничих велосипедних перегонах, дізнаються про дива та виклики життя над морем.

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