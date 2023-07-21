Топ-5 найкращих постапокаліптичних фільмів за рейтингами IMDB: ви точно не залишитеся байдужими

Поки фантазери та вчені намагаються передбачити ймовірне майбутнє нашої планети, режисери знімають кінострічки про зруйнований світ та боротьбу людей за життя. UAportal підготував топ-5 найкращих постапокаліптичних фільмів за рейтингами IMDB.

"Тихе місце"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Жахи, наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 30хв

Рік: 2018

Продюсер: Майкл Бей

У постапокаліптичному світі сім'я змушена жити в тиші, ховаючись від істот, які полюють на звук. Коли у них народжується дитина, вони мають знайти спосіб вижити та вберегтися від небезпеки.

"Місцеві"

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Трилер, жахи

Країна: США

Тривалість: 1год 35хв

Рік: 2018

Продюсер: Раян Коппл

У світі, зруйнованому хімічною атакою, молода пара змушена подорожувати небезпечною сільською місцевістю, аби дістатися свого рідного міста. Вони повинні відбиватися від бандитських угруповань і долати перешкоди, щоб залишитися живими.

"Як це закінчується"

Рейтинг IMDB: 5.0

Жанр: Пригодницька драма, фільм-катастрофа

Країна: США

Тривалість: 1год 53хв

Рік: 2018

Продюсер: Пол Шифф

Коли таємничий апокаліпсис руйнує світ, Вілл вирушає у небезпечну подорож через усю країну, щоб возз'єднатися зі своєю вагітною дівчиною. По дорозі він об'єднується зі своїм тестем. Разом вони мають протистояти хаосу та небезпекам, які чатують на них.

"Пташиний короб"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Драма, горор

Країна: США

Тривалість: 2год 4хв

Рік: 2018

Продюсер: Ділан Кларк

Після того, як таємнича сила знищує населення Землі, жінка та двоє її дітей вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти притулок. Однак спершу вони повинні надягти пов'язки на очі, щоб уникнути істот, які змушують людей, які їх бачать, вчиняти самогубства.

"Любов і монстри"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Екшн, комедія, пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 49хв

Рік: 2020

Продюсер: Шон Леві

У постапокаліптичному світі, захопленому гігантськими монстрами, Джоел намагається знайти свою дівчину. По дорозі він приєднується до інших людей, які вижили. Разом вони змушені боротися з істотами, які трапляються на їхньому шляху.

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