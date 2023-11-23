Топ-5 цікавих фактів про губну помаду, які вас здивують

Губна помада вважається одним з найпоширеніших б'юті-засобів серед дівчат. Вона випускається у різноманітних відтінках з привабливими ароматами та має багату історію. UAportal підготував деякі факти про цей незамінний продукт для макіяжу.

Читайте також: Топ-6 скрабів для губ, які зроблять їх доглянутими

1. В середньому жінка, яка користується помадою щонайменше п'ять днів на тиждень, споживає приблизно 4,5 кг цього косметичного продукту за все життя.

2. До складу якісної помади входять такі специфічні інгредієнти, як троянда, карнауба та бджолиний віск. Крім того, вона повинна містити мигдалеву олію, олію ши та какао, які забезпечують живлення та зволоження губ.

3. У Стародавній Греції помадою користувалися лише жінки найдавнішої професії. Таким чином вони відрізнялись від пристойний дам.

4. Відрізнити хорошу помаду від поганої досить просто. Якщо після використання певної помади ваші губи пересихають і починають тріскатися, швидше за все, вона неякісна і часто містить штучні інгредієнти.

5. Коли справа доходить до визначення органічної помади, шукайте туту, що містить щонайменше 85% натуральних інгредієнтів. Така відмінність забезпечує більш натуральний склад і мінімізує вплив синтетичних добавок.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити ідеальний макіяж губ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!