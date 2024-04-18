Топ-5 фактів про сон, які вас приголомшать

Якість сну суттєво впливає на продуктивність, здоров'я та тривалість життя людини. UAportal підготував 5 фактів про сон, які ви, ймовірно, ніколи не чули.

Сп'яніння без алкоголю

Відсутність сну протягом 17 годин можна порівняти зі станом легкого алкогольного сп'яніння після вживання банки пива. Іншими словами, увага і концентрація подібні до того, якби рівень алкоголю в крові становив 0,5%. Після 24 годин без сну когнітивні функції мозку нагадують функції людини, яка безперервно вживала протягом декількох годин.

Стрес замість будильника

"Внутрішній будильник" організму, який дозволяє деяким людям прокидатися, коли це необхідно, запускається гормоном стресу адренокортикотропіном. Дослідники припускають, що його рівень відображає несвідоме очікування стресової ситуації через пробудження.

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Гарний сон у холоді

Охолодження має вирішальне значення для засинання. Тому влітку сон може бути неспокійним. Кровообіг покращується, а тепло тіла розсіюється на шкірі, коли температура повітря коливається від 18 до 20 градусів.

Як впливає повний місяць

Дослідження доводять, що повний місяць перешкоджає якісному відпочинку. Темні штори і кімнати без вікон не можуть повністю запобігти цьому.

Найдовше безсоння

Найдовший період без сну, зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса, становить 11 днів. У 1964 році цей рекорд встановив 17-річний каліфорнійський студент на ім'я Ренді Гарднер. Щоб не заснути, юнак грав у баскетбол.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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