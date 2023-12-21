Топ-5 фактів про Кубу: Країна, в якій не було Різдва

Куба – країна, що вабить своєю багатою історією, культурою та неповторним колоритом. Незвичайна карибська країна привертає увагу своєю атмосферою, яка сповнена музики, танців та багатої спадщини. UAportal підготував п'ять фактів про Кубу.

Різдво – тридцятирічна заборона

Після приходу до влади Фіделя Кастро у 1959 році Різдво на Кубі було заборонено на 30 років, через дію комуністичного режиму. Однак у 1997 році, після історичного візиту Папи Івана Павла ІІ, заборону було скасовано. Сьогодні, Різдво – це звичайний робочий день на Кубі, а епоха, коли воно було заборонене, відома в народі як "Тихі Різдва" (Las Navidades Silenciadas).

Вражаючий рівень грамотності

Куба може похвалитися винятковим рівнем грамотності – 99,8%, що робить її однією з найбільш освічених країн у світі. Після Кубинської революції уряд Кастро розпочав кампанію з ліквідації неписьменності на Кубі з метою забезпечення загальної освіти, особливо для маргіналізованих верств населення.

Освіта стала обов'язковою для дітей віком від 6 до 15 років, а приватні школи та університети були націоналізовані. Молоді грамотні кубинці були відправлені в сільські райони, щоб навчити дорослих і дітей читати і писати.

Доміно – національна розвага

У кубинських кварталах часто можна побачити чоловіків, які грають у доміно. Ця гра посідає важливе місце в кубинській культурі і слугує популярною розвагою та соціальною активністю. Люди збираються за столами на вулицях, беручи участь у жвавій грі, яка може тривати годинами.

У деяких районах навіть організовують турніри, де дві пари гравців змагаються один проти одного. Доміно не лише розважає, але й дає можливість друзям поспілкуватися та обговорити поточні справи, часто привертаючи увагу захоплених глядачів.

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Спалення ганчіркових ляльок – новорічна традиція

Унікальна новорічна традиція на Кубі полягає в спалюванні ганчіркових ляльок, символічно прощаючись з попереднім роком. Хоча ця традиція була майже викорінена після революції, нещодавно, вона знову відродилася. Ці ляльки підпалюють на вулицях і площах рівно опівночі, що символізує прощання з минулим роком.

Батьківщина найменшого у світі птаха

Серед дивовижного біорізноманіття Куби можна знайти понад 25 ендемічних видів птахів. Серед них – бджолиний колібрі, відомий як найменший птах у світі, що має довжину, лише 6 см та має яскраве переливчасте оперення. Винятковим місцем для спостереження за бджолиним колібрі є національний парк Алехандро-де-Умбольдт – розлогий тропічний ліс, розташований поблизу міста Баракоа на сході Куби.

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