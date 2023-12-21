Топ-5 фактів про Єгипет: Хто побудував піраміди

Єгипет – справді дивовижна країна, овіяна міфами, легендами та стародавніми цивілізаціями. Окрім культових пірамід Гізи, ця земля зберігає безліч історичних чудес, які роблять її захоплюючим місцем для подорожей. UAportal підготував топ-5 фактів про країну фараонів.

Єдине з уцілілих стародавніх чудес знаходиться в Єгипті

Хоча список стародавніх чудес загубився в часі, Єгипет з гордістю може похвалитися єдиним вцілілим чудом – піраміда Хеопса. Ця вражаюча пам'ятка, розташована в Гізі поблизу Каїра, височіє як свідчення величності минулого. Побудована в четвертому столітті для поховання фараона Хуфу, сьогодні вона продовжує зачаровувати своєю величчю.

Розвінчання міфу: піраміди не будували раби

Всупереч поширеній думці, піраміди Гізи не були побудовані рабами. Сучасні археологічні знахідки показали, що ці пам'ятники були створені кваліфікованими робітниками, а не примусовою працею. Ці робітники проживали у спеціально збудованих селах і забезпечені належним харчуванням.

Піраміди: Ворота до потойбічного світу

Одним із захоплюючих аспектів пірамід є їхнє призначення. Ці високі споруди слугували вічними гробницями для фараонів та їхніх родин, забезпечуючи їм безпечний перехід у потойбічний світ. Стародавні єгиптяни вірили в ретельну підготовку до потойбічного життя і вважали допомогу живих дуже важливою.

Процес муміфікації виконувався ретельно, оскільки вони вірили, що збереження тіла дозволяє реінкарнацію і плавний перехід в інший світ. Цікаво, що навіть тварин муміфікували для їхньої подорожі в інший світ.

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Безліч божеств

Для стародавнього єгиптянина зробити правильний вибір було чималим подвигом, адже він поклонявся безлічі богів і богинь. У пошуках рівноваги та вічної прихильності вони старанно працювали, щоб догодити розгалуженому пантеону.

З часом деякі боги втрачали популярність, подібно до сучасних знаменитостей. Серед вічних божеств були Ісіда, Осіріс і Ра.

Славетна спадщина Єгипту, внесена до списку ЮНЕСКО

Окрім стародавніх чудес, Єгипет може похвалитися цілою низкою чудових місць, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Від священного міста Абу-Мена та пишноти історичного Каїра до величі Абу-Сімбела та безтурботної краси Святої Катерини – Єгипет є скарбницею культурної спадщини. Серед інших визначних пам'яток - захоплююча Ваді Аль-Хітан або "Долина китів", стародавнє місто Мемфіс і його Некрополь, а також вічна велич Стародавніх Фів.

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