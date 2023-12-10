Топ-5 фактів про Чилі: чим здивує найдовша країна в світі

Чилі, захоплююча країна з численними особливостями, може похвалитися цілою низкою вражаючих атрибутів. Від розлогої берегової лінії до характерного іспанського акценту – ця країна не перестає дивувати. UAportal дізнався деякі з найцікавіших фактів про Чилі.

Зоряне небо

Найголовнішою з привабливих характеристик Чилі є її зоряне небо. Ця відмінність виникає завдяки чудовим умовам, що переважають у пустелі Атакама, розташованій у північному регіоні країни. Деякі русла її річок залишаються сухими вже понад 120 000 років – пустеля Атакама створює ідеальне середовище для спостереження за зірками і милування величчю Чумацького Шляху.

Стародавні мумії

Чилі, окрім найбільшого у світі басейну, має неймовірний археологічний скарб – найстаріші у світі мумії. Розкопані у 1917 році в пустелі Атакама, мумії Чинчорро датуються на дві тисячі років раніше, ніж їхні єгипетські побратими. Ці добре збережені рештки належать народу Чинчорро, який процвітав у цьому регіоні між 7 000 і 1 500 роками до нашої ери.

Приватизація води

Інтригуючим аспектом, унікальним для Чилі, є загальнонаціональна приватизація водних ресурсів. Чилі є єдиною країною у світі, яка впроваджує цю політику в такому всеосяжному масштабі, що відрізняє її від інших спроб, які виявилися менш успішними або застосовувалися на меншій, тимчасовій основі.

Підземні поштовхи та землетруси

Під час відвідування Чилі існує висока ймовірність того, що ви зіткнетеся із землетрусами. Враховуючи розташування вздовж Вогняного кільця, Чилі є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу.

Читайте також: Як правильно спланувати поїздку, щоб нічого не забути: лайфхаки

Зокрема, найпотужніший землетрус в історії людства стався в Чилі біля Вальдивії 22 травня 1960 року. З магнітудою 9,5 балів за шкалою Ріхтера, ця катастрофічна подія тривала 11 хвилин і забрала життя близько 6 000 осіб. Ще один помітний землетрус за останній час стався у 2010 році, його магнітуда становила 8,8 бала.

Великий плавальний оазис

Сан-Альфонсо-дель-Мар – курорт, розташований за межами Сантьяго, побудував найбільший плавальний басейн у світі. На будівництво цього басейну, занесеного до Книги рекордів Гіннеса, пішло п'ять років і майже один мільярд доларів США.

Відкритий у 2006 році, він простягається на вражаючу 1000 ярдів (майже 1 км) у довжину, охоплюючи величезну територію приблизно у 20 акрів, що еквівалентно розміру приблизно 16 футбольних полів. З максимальною глибиною, що сягає близько 35 метрів, цей басейн являє собою чудове видовище для споглядання.

Нагадаємо, UAportal підготував список найкорисніших порад для подорожей, які допоможуть заощадити час, гроші та сили.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !