Крапковий контуринг: як візуально зробити обличчя худішим

Скульптурування обличчя стало справжнім проривом у індустрії краси, відкриваючи нові можливості для трансформації рис. Проте багато дівчат все ще вагаються експериментувати з цією технікою через брак впевненості.

Насправді ж, існує надзвичайно доступний та дієвий спосіб застосування цього прийому. Своїм секретом поділилася відома б'юті-експертка Хлоя Морелло.

Скульптурування – це мистецтво підкреслення та затінення окремих зон обличчя для досягнення бажаного ефекту. Ця техніка дозволяє візуально корегувати пропорції, надаючи рисам більшої виразності, стрункості чи гармонійності.

У пошуках швидких рішень для щоденного мейкапу, багато жінок звертаються до методів, які не потребують складних маніпуляцій та великої кількості засобів. Саме тут на перший план виходить "точковий метод", який набирає популярності завдяки своїй простоті та ефективності.

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Точковий метод скульптурування

Суть точкового методу полягає у нанесенні продуктів для скульптурування у вигляді дрібних цяток на ключові зони обличчя. На відміну від традиційних смуг, цей підхід забезпечує більш натуральний результат. Головна перевага – мінімальне використання косметичних засобів.

Хлоя рекомендує віддавати перевагу кремовим текстурам, оскільки вони легко піддаються розтушовуванню та змішуванню.

Спочатку експертка наносить цятки коректора, бронзера та рум'ян по всій поверхні обличчя. Щоб запобігти швидкому засиханню кремових текстур, вона зволожує покриття фіксуючим спреєм, полегшуючи подальше розтушовування.

Далі Хлоя розподіляє засоби пензлем, починаючи з найсвітліших відтінків і закінчуючи найтемнішими. Важливо звернути увагу на плавні переходи між зонами, щоб створити цілісне покриття. Завдяки цьому підходу ваш макіяж матиме природний та невагомий вигляд.

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