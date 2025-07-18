Теплий азійський салат

Цей салат — завжди улюбленець на столі. Легкий, хрусткий і дуже ароматний. Особливо смачний, коли ще теплий — прямо з пательні.

Інгредієнти:

• Яловичина — 300 г;

• Огірки — 1 кг;

• Болгарський перець — 2 шт;

• Цибуля — 1 шт;

• Зелена цибуля — за смаком;

• Кінза — за смаком;

• Червоний перець — за смаком;

• Паприка — 1 ст. л;

• Коріандр — 1 ч. л;

• Соєвий соус — 2–5 ст. л;

• Олія — 150 мл;

• Сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

1. Нарізати огірки брусочками, посолити, залишити на 7-10 хвилин.

2. Яловичину нарізати соломкою, обсмажити до готовності. Посолити й поперчити.

3. Перець і цибулю нарізати, зелень подрібнити.

4. Усе змішати в мисці, додати спеції, соєвий соус і гарячу олію з м’ясом.

5. Добре перемішати — і одразу на стіл.

Готово!