Телячі щічки і пюре картоплі з бататом: рецепт

РЕЦЕПТ ТЕЛЯЧИХ ЩІЧОК ТА ПЮРЕ З КАРТОПЛІ ТА БАТАТУ

4 шт телячих щічок

2 цибулини

1 морква

4-5 зубчиків часника

250 мл червоного сухого вина

40 г вершкового масла

20 мл рослинної олії

50 г борошна

сіль

чорний перець

Технологія приготування:

Промити та висушити щічки, розрізати кожну на 3 частини.

Додати сіль, перець.

Обваляти в борошні. Обсмажити на суміші олії та вершкового масла.

!перекладаємо на пательню!

Нарізати цибулю, моркву, часник, обсмажити на суміші олії та вершкового масла. Додати до м’яса.

!смажимо на пательні!

Влити вино і тушкувати на повільному вогні протягом 20 хвилин.

Додати воду або овочевий (м’ясний) бульйон, щоб він покривав щочки.

Тушкувати в духовці під кришкою або пергаментом 2-2,5 години при температурі 160С.

Подаємо щічки з пюре картоплі та батату.

Пюре з картоплі та батату

Очищуємо картоплю та батат (1:1). Варимо у підсоленій воді, до готовності.

Зливаємо воду, додаємо вершкове масло. Товчемо до однорідної консистенції.