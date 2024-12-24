Тартар з оселедця: це дуже смачно!

Свята — це чудова нагода здивувати близьких нестандартними ідеями страв. Пропоную спробувати оригінальний тартар з оселедцем — легкий, апетитний і дуже стильний варіант закуски. Додайте креативу до вашого святкового столу.

Інгредієнти:

• Зелена цибуля — 20 г;

• Синя цибуля — 30 г;

• Каперси — 20 г;

• Петрушка — 10 г;

• Яйця варені — 2 шт;

• Оселедець (філе) — 200 г;

• Олія з-під оселедця — 2 ст. л;

• Майонез — 1-2 ст. л;

• Чорний хліб — 3-4 скибки;

• Олія для смаження — 2-3 ст. л;

• Свіжий огірок для сервірування — 50 г.

Спосіб приготування:

1. Зелену та синю цибулю, каперси, петрушку, попередньо зварені яйця та оселедець дрібно нарізати як на відео.

2. Скласти подрібнені продукти в пакет-слайдер або в глибоку миску.

3. Додати олію з-під оселедця та майонез і ретельно перемішати.

4. Хліб нарізати на тонкі скибки і підсмажити на невеликій кількості олії до хрусткості.

5. Викласти салат на тарілку для подачі, прикрасити тонко нарізаним огірком і подавати із сухариками з чорного хліба.

Готово!

Це дуже смачно, зберігайте!