Таємниці знака зодіака Лев: плюси та мінуси, про які варто знати

Лев – це один із найяскравіших і найвпливовіших знаків зодіаку, що охоплює період з 23 липня по 22 серпня. Народжені під цим знаком вирізняються своєю рішучістю, сміливістю та непереборним бажанням бути в центрі уваги. Вони часто стають лідерами та надихають інших своїм оптимізмом і енергією. Астрологи розповідають про неповторний світ Лева, його сильні та слабкі сторони, а також про те, як він взаємодіє з іншими знаками зодіаку.

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Переваги:

Відкриті

Леви обожнюють компанію інших людей і прагнуть бути поруч із ними. Більшість представників цього знаку надзвичайно доброзичливі та відкриті до нових контактів, що дозволяє їм легко знаходити взаєморозуміння з оточуючими. Їхня товариськість, привабливість і балакучість допомагають завойовувати багатьох друзів. Леви часто оточені групами знайомих і друзів, які відіграють важливу роль у їхньому житті. Однак, їхня популярність не тільки через відкритість, а й тому, що вони щиро піклуються про інших – кожен друг Лева знає, що може розраховувати на підтримку у важку хвилину.

Винахідливі

Леви надзвичайно креативні, вони обсипають ідеями не тільки своїх керівників, а й друзів. Їх часто вважають людьми, які керують або організовують найкращі заходи чи експедиції. Леви чудово себе проявляють у професіях, які вимагають великої винахідливості, наприклад, у широкому розумінні ЗМІ (PR, копірайтерство тощо).

Великодушні

Леви є відмінними друзями і добрими людьми в цілому, мають потребу допомагати іншим. Вони часто беруть участь у різноманітних благодійних заходах від душі, а не для реклами. Друзі та знайомі Лева знають, що можуть звернутися до нього з будь-якою проблемою чи неприємністю. Навіть незнайомі люди не залишаються без їхньої допомоги – вуличні музиканти та інші потребуючі знають про щедрість Левів.

Недоліки:

Егоїстичні

На жаль, деякі Леви дуже самолюбні, намагаються підпорядкувати собі все і всіх. З такими людьми вкрай важко жити або знаходити спільну мову. Лев, який занадто вірить у свою щедрість і велич, є дуже складним партнером.

Зарозумілі

Люди цього знака іноді поводяться так, ніби завжди праві, а інші існують тільки для того, щоб їм служити. На жаль, такі випадки трапляються, але, на щастя, їх небагато. Деякі Леви занадто зосереджені на собі й втрачають важливу здатність бачити себе збоку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали знаки зодіаку, які не старіють.

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