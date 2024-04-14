Таємниці віника в домі: місця, де не слід зберігати цей атрибут за давніми переконаннями

Протягом всієї історії наші предки мали тверді переконання стосовно того, що віники впливають на дім. Вони вірили, що неправильне його зберігання може принести нещастя в дім. UAportal розповідає про деякі застереження, пов'язані з використанням віників, щоб не привернути негатив у своє життя.

Одне з широко поширених повір'їв полягає в тому, що розміщення віника за дверима може заблокувати позитивну енергію. Це місце наші предки вважали енергетичною перешкодою.

Водночас коли очікували візиту небажаного гостя, вважалося, що віник біля порога захистить від негативу, який він може принести з собою. Після відходу цієї людини підмітали поріг і повертали віник на відведене місце, що символізувало відновлення гармонії.

Дуже важливо враховувати певні правила щодо розміщення віників. Наприклад, за давніми віруваннями наших предків, у ванній кімнаті чи туалеті мітли зберігати категорично заборонялося.

Вони вважали, що таке розташування може призвести до проблем зі здоров'ям. Так само вважалося, що зберігання віника у вітальні провокує часті конфлікти та непорозуміння в родині.

При виборі місця для зберігання віника в будинку важливими факторами є чистота та охайність. За давнім повір'ям, слід тримати мітлу вертикально до гори, щоб відігнати негативні сили. Ідеальним місцем для зберігання віника є відокремлена комірчина, де ніхто не зможе випадково натрапити на нього.