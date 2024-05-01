Таємниці сну: чому краще не спати на заході сонця

Сон на заході сонця оточений численними народними прикметами, які застерігають від цієї практики. UAportal підготував причини цих повір'їв.

Згідно з давньоєгипетським повір'ям, сон під час заходу сонця вважався шкідливим для людини. Вони вірили, що в цей час душі померлих переміщуються до підземного світу і потенційно можуть завдати шкоди живим, "забравши" їх із собою.

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У давнину також вважалося, що сон під час заходу сонця виснажує життєві сили. Це призводило до підвищеного відчуття втоми і навіть до потенційних хвороб. Езотеричні вчення припускають, що для людей зі слабким біополем сон у цей час може виснажувати їхню життєву енергію, що призводить до нещастя.

Кажуть, що сон на заході сонця позбавлений відновлювальних властивостей, пов'язаних зі спокійною дрімотою. Існують свідчення, що в цей період люди можуть бачити тривожні кошмари.

Слов'янські народи вірили, що сон на заході сонця прискорює процес старіння. Згідно з тогочасними культурними уявленнями, вважалося, що така практика може скоротити тривалість життя людини.

До того, якщо ви маєте приймати важливі рішення, експерти радять не спати на заході сонця. Вважається, що це призведе лише до несприятливих наслідків, може вплинути на судження і зумовити неправильні рішення. Це підкреслює важливість бути уважним і не піддаватися сонливості.

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