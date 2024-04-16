Забобони про вагітних: чи варто в них вірити

Багато хто в наші дні вважає забобони пережитками минулого, але при більш уважному спостереженні за майбутніми мамами стає зрозуміло, що вони часто дотримуються їх напередодні такої важливої події в їхньому житті. UAportal розповість про найпоширеніші прикмети щодо вагітності.

Не можна шити й вишивати

На основі багаторічних спостережень предків з'явився забобон, що вагітній жінці не можна шити, вишивати та в'язати. Вважається, що заняття рукоділлям може призвести до того, що дитина заплутається в пуповині

Варто уникати негативу

Існує також думка, що вагітним жінкам не слід бачити каліцтва, оскільки це може призвести до того, що дитина також народиться з деформаціями. Хоча правдивість цього твердження невідома, та ми знаємо, що емоції майбутньої матері безпосередньо впливають на малюка. Тому бажано якомога більше милуватися красою та уникати негативу.

Варто приховувати вагітність

Майбутнім мамам рекомендується якомога довше приховувати свою вагітність, щоб уникнути негативних енергій. Наприклад, заздрість з боку оточуючих може зашкодити не лише жінці, але й дитині. Зокрема, вагітні особливо сприйнятливі до всіх форм негативу.

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Не можна фарбувати волосся

Ще однією забороною для майбутніх мам є фарбування волосся, оскільки їх дитина може народитися з родимою плямою. Однак, здається, що це було просто тактикою залякування, яку використовували для того, щоб відмовити жінок від косметичних процедур під час вагітності. Тим не менш, наукові дослідження дійсно показали, що хімічні компоненти фарби для волосся можуть потрапляти в організм матері і призводити до алергічних реакцій після народження дитини.

Не можна сидіти на порозі

Забобон про те, що вагітним жінкам не можна сидіти на порозі, наші предки пояснювали так: поріг виступає межею живим і потойбічним світом.

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