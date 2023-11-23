Чи варто заводити мейн-куна: особливості породи

Кішки цієї породи найбільш товариські і ласкаві серед котів, вони зможуть внести різноманітність в життя свого господаря. Всім, хто збирається придбати собі таку кішку, потрібно знати про їх особливості. UAportal розповідає, чому мейн-куни стали такими популярними породами серед котів.

Порода котів, яку часто називають "мейн-кунами", походить зі штату Мен, звідки і пішла їхня назва. Спочатку мейн-куни пристосувалися до суворого способу життя в дикій природі. Хоча справжнє походження породи залишається оповите таємницею, загальноприйнята теорія припускає, що порода з'явилася в результаті схрещування місцевих короткошерстих котів з довгошерстими, привезеними торговцями з Малої Азії.

Популярність мейн-кунів зростала з часом, і їх присутність була помітна на першій зареєстрованій виставці котів у Нью-Йорку наприкінці 19 століття. Визнаючи важливість цієї чудової породи, у 1953 році був створений Клуб любителів мейн-кунів, який займається популяризацією їхніх унікальних характеристик та організацією виставок. Наприкінці 20-го століття основні асоціації та клуби визнали та встановили стандарти породи мейн-кунів.

Характеристика мейн-кунів

1. Тіло

Довге, м'язисте тіло прямокутної форми, доповнене прямою і плоскою спиною та широкою грудною кліткою.

2. Ноги

Коти мають довгі, міцні лапи з привабливою м'язовою структурою, що забезпечує стійкість. Вони широко розставлені, але гармонійно прилягають до тіла.

3. Вага

Кішки мейн-кунів важать від 4 до 7 кілограмів, тоді як коти – від 6 до 9 кілограмів.

4. Лапи

Довгі лапи округлої форми, між пальцями можуть бути пасма шерсті довжиною до 5 сантиметрів.

5. Хвіст

Мейн-куни мають хвіст, який відповідає довжині всього тіла, звужуючись до ледь помітного тупого кінця.

6. Будова обличчя

Квадратна морда має стриманий вигляд, який посилюється наявністю високих вилиць і ідеальним вирівнюванням по вертикальній осі від підборіддя до кінчика носа.

7. Вуха

Мейн-куни мають широкі і злегка нахилені вуха, розташовані високо на голові.

8. Очі

Злегка розкосі і широко розставлені. Мейн-куни зачаровують своїми великими, круглими і виразними очима. Вони можуть бути різних кольорів.

Читайте також: Чи розуміють коти людську мову

9. Шерсть

Відомі своєю блискучою, щільною і густою шерстю, мейн-куни мають гладкий зовнішній покрив, що поєднується з м'яким підшерстям. На плечах і голові шерсть коротша і густіша, на задніх лапах - довша.

10. Варіації забарвлення

Мейн-куни демонструють різноманітні забарвлення шерсті. Білизна на третині тіла передбачає відсутність темних плям, в той час як на морді обов'язково повинні бути присутніми відмітини. Блакитні очі або гетерохромія можуть супроводжувати особин з білим забарвленням.

11. Адаптивність і витривалість

Ці коти демонструють чудову пристосованість до навколишнього середовища і витривалість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думають собаки, коли схиляють голову.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!