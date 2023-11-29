Чи варто стерилізувати цуценят: плюси та мінуси

Стерилізація та кастрація є важливими процедурами, які можуть суттєво вплинути на здоров'я та благополуччя цуценяти. У цій статті UAportal розповідає про переваги цих процедур, а також про деякі нюанси та потенційні недоліки.

Переваги

1. Стерилізація цуценяти знижує ризик виникнення певних захворювань, таких як рак яєчників та матки.

2. У стерилізованих цуценят спостерігається покращення поведінки та темпераменту. Це допомагає зменшити агресивну поведінку у самців і запобігає тічці у самок.

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3. Процедура стерилізації також сприяє контролю популяції, зменшуючи кількість безпритульних собак і пропагуючи відповідальне ставлення до власників домашніх тварин.

Недоліки

1. Хоча стерилізація цуценят загалом безпечна, існують потенційні ризики, такі як інфекції, побічні реакції на анестезію та крововиливи.

2. Ще одним недоліком, який слід враховувати, є можливість збільшення ваги, оскільки метаболізм цуценяти може сповільнитися після процедури. Для підтримки здорової ваги необхідно забезпечити правильне харчування і фізичні вправи.

3. Крім того, стерилізація пов'язана з певними фінансовими витратами, але важливо враховувати довгострокові наслідки відмови від процедури, включаючи проблеми зі здоров'ям і небажані приплоди.

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