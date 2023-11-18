Чи варто придбати мультиварку: переваги та недоліки
Оскільки кухонна техніка продовжує розвиватися, мультиварки стають все більш популярними серед господинь. UAportal з'ясував ключові аспекти володіння нею та експлуатації.
Переваги мультиварки
- Універсальність
Однією з переваг мультиварки є її універсальність: вона дозволяє готувати широкий спектр страв.
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- Економія часу
Завдяки наявності попередньо запрограмованих налаштувань можна залишити мультиварку і зайнятись іншими справами, поки вона готує страви.
- Економія енергії
Мультиварки вважаються енергоефективними, оскільки вони споживають менше енергії порівняно з іншими кухонними приладами.
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Недоліки мультиварки
- Обмежені порції
Одним з недоліків мультиварки є її невеликий розмір, що призводить до обмеження порцій їжі, яку можна приготувати за один раз.
- Небажана текстура страв
Мультиварки можуть не забезпечувати бажану текстуру для певних страв, що може змінити кінцевий результат.
- Освоєння приладу
Освоєння функцій і налаштувань мультиварки може вимагати певного часу.
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