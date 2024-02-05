Чи варто користуватися всесезонними шинами: що варто знати

Всесезонні шини є популярним вибором для багатьох водіїв. UAportal розповів про їхні плюси та мінуси.

Переваги всесезонних шин

1. Універсальність

Всесезонні шини пропонують цілорічну універсальність, що дозволяє використовувати їх за різних погодних умов. Завдяки цьому не потрібно міняти їх в залежності від сезону, заощаджуючи час і сили.

2. Бюджетний варіант

Вони вигідніші у порівнянні з окремими літніми та зимовими. Завдяки ним автовласники можуть уникнути фінансових витрат на купівлю та обслуговування декількох комплектів.

3. Комфорт

Такий універсальний варіант покришок забезпечує комфортну та плавну їзду, мінімізуючи дорожній шум та вібрації. Ця особливість покращує загальний досвід водіння та комфорт пасажирів

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Недоліки всесезонних шин

1. Недостатньо практичні

В екстремальних зимових умовах всесезонні можуть працювати не так добре, як зимові. Їх дизайн протектора та склад гуми не розраховані на сильний сніг або лід, що може погіршити зчеплення з дорогою.

2. Термін служби

Вони, як правило, мають коротший термін служби порівняно з окремими літніми або зимовими варіантами. Гума, що використовується, розроблена таким чином, щоб забезпечити баланс між якістю зчеплення і довговічністю, а це означає, що вони можуть зношуватися швидше, ніж шини, спеціально розроблені для певного сезону.

3. Рівень керованості

Всесезонні шини можуть не забезпечувати такий же рівень керованості, як звичайні в конкретних умовах.

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