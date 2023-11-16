Чи варто користуватися алюмінієвим посудом: переваги та недоліки

Алюмінієвий посуд відрізняється довговічністю, рівномірним розподілом тепла і легкістю. Однак дуже важливо враховувати його небезпеку. UAportal розповідає про переваги та недоліки алюмінієвого посуду, а також про те, чому він став популярним вибором на кухнях у всьому світі.

Переваги алюмінієвого посуду

Алюмінієвий посуд дуже міцний і може витримувати високі та екстремальні температури.

Він має чудову теплопровідність, що забезпечує рівномірний розподіл тепла по поверхні посуду.

Посуд з алюмінію має невелику вагу, що полегшує його використання та розміщення.

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Недоліки алюмінієвого посуду

Алюміній може вступати в реакцію з деякими кислими або лужними продуктами, що призводить до вимивання металу в їжу.

Антипригарне покриття алюмінієвого посуду може з часом стиратися при частому використанні.

Деякі варильні поверхні несумісні з таким посудом.

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