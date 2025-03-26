Стейк з капусти – можна називати як хочеться, але смачно!
Капуста Болоньєзе
Здається все вже придумано до нас
Але ідей приготувати щось трішечки нове зі звичних продуктів буде не вистачати завжди
Молода капуста з соусом болоньєзе - чи стейк з капусти - можна називати як хочеться, але смачно!
Для "соусу"
-500г яловичина
-110г цибуля
-100г моркви
-30г стебла селери
-30г солодкого перцю
-40г яблука!
-часник, трішки вина, спеції та сіль
-300-350г томатів у власному соці
-пару головок капусти молодої
-олія для смаження
-сир для запікання - від Моцарелли до Гауди
Починаємо з Болоньєзе
-обсмажую нарізану моркву, додаю цибулю трішки обсмажую, додаю селеру та часник , знов смажу і трохи, далі вино, томати спеції, після цього яблуко та перці - і все томлю - чим більше тим смачніше. При необхідності додаю води щоб була гарна консистенція і смак. Цього разу я додав ще підкопчену паприку для іншого аромату та свіжі трави з городу на своєму підвіконні.
Капусту нарізаю "стейками"
Обсмажую на олії, солю та при бажанні можна додати улюблений спецій, зверху поміщаю готовий соус та сир і в духовку на 15-20 хвилин - щоб добре підрумянилось і капуста стала приємно мʼякої і хрумкою одночасно!
Смачного.