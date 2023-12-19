Статуя Свободи: Дивовижні факти про культовий символ США

Статуя Свободи –відомий символ Сполучених Штатів, часто помилково вважають, що статуя стояла в Америці з моменту її заснування. Насправді ця культова споруда була привезена до американських берегів лише у 1885 році.

Як жест доброї волі, Статуя Свободи була подарована Сполученим Штатам Францією на честь 100-річчя проголошення Декларації незалежності країни. Після прибуття до Нью-Йорка вона швидко завоювала серця американців, ставши одним з найбільш впізнаваних символів нації. UAportal розповідає інші цікаві факти про Статую Свободи.

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1. Офіційна назва статуї – "Свобода, що просвіщає світ".

2. Голова статуї вперше з'явилася на публіці на Всесвітній виставці 1878 року в Парижі.

3. Статуя зображує римську богиню свободи.

4. Досягаючи вражаючої висоти 93 метри від землі до кінчика смолоскипа, статуя важить приголомшливі 204 тонни.

5. Розмір взуття Статуї Свободи – 879.

6. Відвідувачі мають можливість зайти всередину статуї і піднятися по 354 сходинкам, а її корона слугує прекрасним оглядовим майданчиком, від якого перехоплює подих.

7. Приблизно 5 мільйонів туристів відвідують Статую Свободи щороку, що є неабияким досягненням. Для порівняння, Ейфелева вежа приваблює лише трохи більше відвідувачів – близько 7 мільйонів на рік.

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