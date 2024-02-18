Фахівці пояснили, як зберігати хліб, щоб він не пліснявів

Правильна нарізка свіжого хліба може подовжити його зберігання та запобігти пліснявінню. Часто буханка вкривається пліснявою через те, що свіжий хліб вологий.

Загальноприйнятою порадою є зберігання в поліетиленових пакетах, однак це також може призвести до розвитку цвілі. Про це повідомляє Express.co.uk.

Хліб зі скоринкою, як на заквасці, ні в якому разі не можна загортати. Фахівці рекомендують класти його на чисту поверхню розрізом вниз.

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Товста скоринка захистить внутрішню частину буханки. Фахівці також рекомендують зберігати його в прохолодному, сухому темному місці, від порожньої духовки до шаф і ящиків, оскільки це запобігає утворенню цвілі.

Якщо хліб швидко стає черствим, його можна заморозити, щоб продовжити свіжість. Заморожені скибки потім потрібно збризнути водою та розігріти у духовці при 150 градусах приблизно 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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