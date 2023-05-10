Поради щодо догляду за фарбованим волоссям: як правильно мити голову

Коли йдеться про фарбоване волосся, воно вимагає особливого догляду і уваги для збереження їхньої жвавості і блиску. Забарвлене волосся може надати зовнішності цікавий і захоплюючий ефект, але без належного догляду воно може швидко стати тьмяним і неживим. UAportal підготував кілька практичних порад, які допоможуть доглядати за фарбованим волоссям.

Використовуйте засіб для глибокого кондиціювання

Забарвлене волосся потребує додаткового зволоження для підтримки їхнього здоров'я та жвавості. Використання глибокого кондиціонуючого засобу раз на тиждень допоможе зволожити волосся і запобігти його пошкодженню.

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Шукайте засоби для глибокого кондиціювання, які спеціально розроблені для фарбованого волосся та містять такі поживні інгредієнти, як арганова олія, олія ши та кератин.

Використовуйте холодну воду для ополіскування волосся

Використання гарячої води для ополіскування волосся може позбавити їх натуральних масел і призвести до швидкого потьмарення кольору. Щоб запобігти цьому, обполіскуйте волосся холодною водою. Холодна вода допомагає запечатати кутикулу волосся, утримуючи вологу та запобігаючи втраті кольору.

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Уникайте інструментів для термоукладання

Теплові прилади для укладання, такі як плойки, щипці для завивки та фени, можуть завдати значної шкоди фарбованому волоссю. Надмірне нагрівання може послабити кутикулу волосся, роблячи його більш схильним до ламкості та пошкоджень.

Щоб зберегти здоров'я фарбованого волосся, по можливості уникайте використання приладів для термічного укладання. Якщо ви все ж таки використовуєте їх, обов'язково нанесіть перед цим термозахисний спрей, щоб мінімізувати пошкодження.

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