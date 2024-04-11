Поради від садівників: як посіяти моркву аби потім не проріджувати

Як посіяти моркву щоб потім не проріджувати

Якщо ви втомилися від важкого завдання проріджувати моркву, UAportal пропонує інноваційне рішення за допомогою простої банки. Цей метод не тільки позбавляє вас від клопоту з проріджуванням, але й сприяє зростанню надзвичайно великих морквин.

Спосіб перший

Почніть зі створення близько розташованих лунок на грядці за допомогою банки. Втисніть банку приблизно на 2-3 см у ґрунт, утворюючи акуратні круглі лунки. Заповніть ці заглиблення водою, щоб забезпечити вологе середовище для насіння. Тепер ви можете посіяти 3-5 насінин моркви по колу в кожну лунку.

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Ретельно засипте кожну лунку ґрунтом і переконайтеся, що наступні ряди сформовані так, щоб вам було зручно доглядати за ними. Створення заглиблень між рядами, наприклад, на ширину сапи, полегшить доступ до моркви.

Хоча з кожної лунки проросте кілька саджанців моркви, проріджувати їх не потрібно! Рослини матимуть достатньо місця та поживних речовин, сприяючи росту одна одної. Це чудовий спосіб максимізувати врожайність без нудного проріджування.

Спосіб другий

Крім того, ви можете зробити морквяну грядку поруч з цибулевою і застосувати наступний метод. По краях грядки посійте насіння моркви в безпосередній близькості до цибулі. Щоб позначити проміжки між рядами, акуратно притисніть відступ за допомогою банки.

Так само як і в попередньому способі, покладіть по 3-5 насінин моркви в кожне заглиблення і засипте їх вологим ґрунтом. Коли прийде час збирати цибулю, ви можете прикопати моркву, щоб запобігти позеленінню коренеплодів.

Цей метод дає подвійну користь, оскільки бореться з цибулевою мухою та морквяною мошкою, одночасно ефективно ущільнюючи площу посадки.

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