Збережіть яскравість вашого одягу: як уникнути знебарвленню речей

Під час прання яскравих речей важливо дотримуватися певних заходів, щоб запобігти вимиванню та зміні кольору. UAportal підготував ефективні способи збереження кольорової насиченості одягу.

Розподіляйте одяг

Завжди сортуйте одяг за кольорами перед пранням, особливо яскраві або нові речі, які можуть полиняти. Відокремлюйте білі, світлі та темні речі, щоб запобігти випадковому перенесенню барвника.

Користуйтеся серветками для прання або спеціальними засобами, які допоможуть затримати фарбу і запобігти її потраплянню на інший одяг. Вивчайте етикетки на одязі та дотримуйтесь рекомендованих інструкцій, особливо для нового одягу або одягу яскравих кольорів.

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Холодна вода

Під час прання яскравих речей краще користуватися низькою температурою води, оскільки у гарячій воді кольори можуть потьмяніти або знебарвитися. Вивертайте яскраві речі навиворіт, щоб додатково захистити їх колір і мінімізувати ризик перенесення барвника.

Використовуйте дбайливий, безпечний для кольору пральний засіб. Уникайте перевантаження пральної машини – наявність достатнього простору для вільного переміщення речей може зменшити ймовірність перенесення фарби і сприяти більш ефективному очищенню.

Сушіть яскраві речі на повітрі

За можливості сушіть яскраві речі на вулиці, а не в сушарці. Розвішуйте одяг на балконі під сонячним промінням – це допоможе природному закріпленню кольорів і збереже його яскравий вигляд.

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