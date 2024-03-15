Збережіть час та енергію: як навчитися швидко прасувати одяг

Прасування без зусиль: секрети, які допоможуть вам заощадити час

Якщо ви вважає гладіння виснажливою справою, тоді спробуйте використовувати прості поради. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть полегшити цей процес.

Фольга

Якщо вистелити прасувальну дошку алюмінієвою фольгою, можна значно прискорити процес прасування. Розташувавши її блискучою стороною догори, тепло від праски відбивається назад. Тому це дозволятиме одночасно прасувати обидві сторони одягу, значно пришвидшивши роботу.

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Пара від душу

Розвішування одягу у ванній кімнаті під час прийняття гарячого душу – це просте рішення, яке економить час на прасування. Пара ефективно розгладжує складки на одязі, роблячи його більш привабливим для носіння. Цей метод швидко освіжить речі без необхідності використовувати праску.

Лід

Ефективний спосіб швидко усунути складки з одягу – покласти кілька кубиків льоду в сушарку разом із зім'ятим одягом. Увімкнувши прилад на максимальну температуру приблизно на 15 хвилин, ви утворите пару від танення кубиків льоду, яка допоможе розгладити зморшки на речах.

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