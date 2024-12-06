Соковите каре зі свинини в духовці: ідеальне блюдо для святкового столу
Рецепт Соковитого каре зі свинини в духовці, який ідеально підійде для святкового столу.
Інгредієнти:
• Каре зі свинини – 1,5–2 кг (на кістці);
• Бальзамічний крем – 3 ст. л.;
• Оливкова олія – 2 ст. л.;
• Розмарин – 2 гілочки (або 1 ч. л. сушеного);
• Паприка – 1 ч. л.;
• Сіль, перець – за смаком.
Покроковий рецепт:
1. Підготовка м’яса:
• Зняти плівку з ребер.
• Зачистити кісточку, як на відео, для краси та естетичного вигляду готової страви.
• Зробіть надрізи на м’ясній частині, щоб спеції краще проникли всередину.
2. Маринад:
• додайте всі спеції та олію безпосередньо на мясо
• Ретельно змастіть м’ясо отриманою сумішшю. Залиште маринуватися на 2–3 години (або краще на ніч у холодильнику).
3. Запікання:
• Розігрійте духовку до 200°C.
• Покладіть м’ясо на деко, застелене пергаментом або фольгою, ребрами вниз.
• Накрийте м’ясо фольгою та запікайте 40 хвилин.
• Зніміть фольгу, зменште температуру до 180°C і готуйте ще 30–40 хвилин, періодично поливаючи м’ясо соками, що виділяються. Це зробить каре ще соковитішим і додасть золотисту скоринку.
4. Подача:
• Перед подачею дайте м’ясу "відпочити" 10–15 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися.
• Наріжте порційно (по кісточці) та прикрасьте свіжими травами або журавлиним соусом.
Я додав ще баклажан, перець та червону цибулю, потім ці ж овочі використав, як чудовий гарнір до мʼяса
Ця страва стане справжньою окрасою вашого святкового столу!