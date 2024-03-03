Смартфон nubia Flip 5G дебютував на MWC 2024: що відомо про характеристики

Компанія Nubia офіційно оголосила про презентацію свого першого складного смартфона – nubia Flip 5G. UAportal розповів про цей ґаджет детальніше.

Дисплей і камера

Nubia Flip 5G буде оснащений двома дисплеями та матиме камеру з високою роздільною здатністю, що складається з 50-мегапіксельного основного датчика та 2-мегапіксельного додаткового. Під капотом смартфона працюватиме процесор Snapdragon 7 Gen 1, що забезпечує плавну та ефективну роботу.

Акумулятор

Користувачі можуть розраховувати на пристойну батарею, місткістю 4310 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт. Крім того, nubia Flip 5G має захист за стандартом IP42, що забезпечує додатковий рівень захисту від пилу та бризок.

Пам'ять

Очікується, що смартфон матиме 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті, що забезпечить достатньо місця для зберігання фотографій, відео та додатків.

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