Чи варто встановлювати електричну теплу підлогу: Переваги та недоліки

Системи електричної теплої підлоги мають низку позитивних і негативних характеристик. UAportal розповів, що потрібно знати перед установкою, щоб зробити вдалий вибір.

Плюси

1. Енергоефективність

Електричні системи теплої підлоги відомі своєю енергоефективністю, оскільки тепло забезпечується з самого низу, що призводить до меншого споживання енергії порівняно з традиційними радіаторами.

2. Рівномірний розподіл тепла

Електрична тепла підлога забезпечує рівномірний розподіл тепла по всій площі. Це усуває холодні місця і створює більш комфортні умови для життя.

3. Економія місця

Електрична тепла підлога встановлюється під поверхнею, усуваючи необхідність у громіздких радіаторах або видимих системах опалення. Це дозволяє більш гнучко підходити до дизайну інтер'єру та економити цінний простір у приміщенні.

Читайте також: Експерт розповів, як ефективно зігрітися, коли вдома немає опалення

Мінуси

1. Вартість установки

Початкові вкладення в установку електричної теплої підлоги можуть бути вищими, ніж у традиційних систем опалення. Сюди входить вартість матеріалів, робочої сили та коригування конструкції підлоги, що може бути не всім по кишені.

2. Професійний монтаж

На відміну від деяких інших систем опалення, електрична тепла підлога зазвичай вимагає професійного монтажу, що може збільшити загальну вартість. Це не проєкт, який можна зробити своїми руками, і недосвідчений монтаж може призвести до проблем з системою в довгостроковій перспективі.

3.Повільніший час відгуку

Електричні системи теплої підлоги можуть мати повільніший час відгуку порівняно з іншими опалювальними рішеннями, оскільки тепло надходить поступово і займає більше часу, щоб прогріти приміщення. Це може не підходити для тих, хто потребує швидкого регулювання температури.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!