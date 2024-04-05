Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 5 квітня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 5 квітня. Офіційний курс гривні наступний: 1 долар США – 39,02 грн, 1 євро – 42,34 грн, 1 польський злотий – 9,85 грн.

UAportal розповів про курс валют в обмінних пунктах. Долар США в середньому купують за 39,27 грн, а продають за 39,37 грн. Євро купують за 42,75 грн, а продають за 42,93 грн. Злотий купують за 9,85 грн, а продають за 9,94 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,80 – 39,40 грн.

ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.

Укрсиббанк: 38,90 – 39,50 грн.

Укрексімбанк: 38,95 – 39,55 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,95 – 42,95 грн.

ПУМБ: 42,20 – 42,80 грн.

Укрсиббанк: 41,75 – 42,75 грн.

Укрексімбанк: 42,30 – 43,10 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,76 – 9,96 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,95 грн.

Укрексімбанк: 9,70 – 10,05 грн.