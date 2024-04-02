Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 2 квітня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 2 квітня. Офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 39,07 грн, 1 євро – 42,13 грн, 1 польський злотий – 9,82 грн.

UAportal розповів, курс долара США в обмінних пунктах становить 39,38 грн на купівлю, та 39,50 грн на продажу. Євро купують за 42,73 грн, а продають за 42,91 грн. Злотий купують за 9,84 грн, а продають за 9,92 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,85 – 39,45 грн.

ПУМБ: 38,90 – 39,40 грн.

Укрсиббанк: 38,80 – 39,40 грн.

Укрексімбанк: 38,85 – 39,45 грн.

Євро

ПриватБанк: 42,00 – 43,00 грн.

ПУМБ: 42,20 – 42,80 грн.

Укрсиббанк: 41,90 – 42,80 грн.

Укрексімбанк: 42,15 – 42,95 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,74 – 9,93 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,95 грн.

Укрексімбанк: 9,65 – 9,95 грн.