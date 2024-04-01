Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 1 квітня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 1 квітня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,99 грн, 1 євро – 42,16 грн, 1 польський злотий – 9,77 грн.

UAportal розповів, курс валют в обмінних пунктах такий: долар США купують за 39,31 грн, а продають за 39,40 грн. Євро купують за 42,75 грн, а продають за 42,90 грн. Злотий купують за 9,83 грн, а продають за 9,92 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,80 – 39,40 грн.

ПУМБ: 38,90 – 39,40 грн.

Укрсиббанк: 38,85 – 39,50 грн.

Укрексімбанк: 38,90 – 39,50 грн.

Євро

ПриватБанк: 42,00 – 43,00 грн.

ПУМБ: 42,20 – 42,80 грн.

Укрсиббанк: 41,85 – 42,80 грн.

Укрексімбанк: 42,20 – 43,00 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,70 – 9,90 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,95 грн.

Укрексімбанк: 9,60 – 9,90 грн.