Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 6 лютого

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційні курси валют на 6 січня 2024 року. UAportal розповів, що офіційний курс гривні становить: 1 долар США – 37,55 грн, 1 євро – 40,37 грн, 1 польські злоті – 9,31 грн.

Середній курс продажу долара становить 38,05 грн, а курс купівлі – 37,95 грн. Євро пропонують по 41,11 грн, а продають по 41,30 грн. Злоті пропонують по 9,41 грн, а продають по 9,55 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,45 – 38,02 грн

Ощадбанк: 37,55 – 38,05 грн

Укрексімбанк: 37,40 – 38,10 грн

Укрсиббанк: 37,45 – 38,05 грн

ПУМБ: 37,50 – 38,00 грн

Євро

ПриватБанк: 40,45 – 41,45 грн

Ощадбанк: 40,50 – 41,25 грн

Укрексімбанк: 40,75 – 41,50 грн

Укрсиббанк: 40,40 – 41,40 грн

ПУМБ: 41,00 – 41,50 грн

Злоті

Приватбанк: 9,26 – 9,65 грн

Ощадбанк: 9,00 – 9,60 грн

Укрексімбанк: 9,20 – 9,60 грн

ПУМБ: 9,20 – 9,70 грн

Курс актуальний станом на 9:00, 6 лютого