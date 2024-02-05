Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 5 лютого

UAportal розповів, що Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс на 5 лютого. Курс долара США – 37,56 грн, 1 євро – 40,87 грн, 1 польські злоті – 9,47 грн.

Середній курс валют в обмінниках: долар США продають за 38,05 грн, а купують його за 37,95 грн. Євро пропонують по 41,30 грн, а продають по 41,50 грн. Що стосується польського злотого, то його пропонують за 9,45 грн, а продають за 9,56 грн.

Розгляньмо курси валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,45 – 38,05 грн

Ощадбанк: 37.55 – 38.05 грн

ПУБМ: 37,60 – 38,20 грн

Укрсиббанк: 37.45 – 38.10 грн

Укрексімбанк: 37.45 – 38.15 грн

Євро

ПриватБанк: 40.65 – 41.65 грн

Ощадбанк: 40.70 – 41.60 грн

ПУМБ: 41.20 – 41.80 грн

Укрсиббанк: 40.55 – 41.65 грн

Укрексімбанк: 49.90 – 41.70 грн

Злоті

ПриватБанк: 9.32 – 9.71 грн

Ощадбанк: 9.00 – 9.60 грн

ПУМБ: 9.20 – 9.70 грн

Укрексімбанк: 9.30 – 9.70 грн

Курс актуальний станом на 9:00, 5 лютого