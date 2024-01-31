Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 31 січня

Який курс валют на сьогодні

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційні курси валют. UAportal розповів, що станом на 31 січня офіційний курс такий: 1 долар США – 37,87 грн, 1 євро – 41,08 грн, 1 польські злоті – 9,41 грн.

Середні курси купівлі та продажу долара в обмінниках становлять 38,15 грн та 38,25 грн відповідно. Щодо євро, то його пропонують по 41,54 грн, а продають по 41,70 грн. Злоті пропонуються за 9,45 грн, а продаються за 9,58 грн.

Розглянемо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні.

Долар США

ПриватБанк: 37.65 – 38.25 грн

Ощадбанк: 37.80 – 38.25 грн

ПУМБ: 37.80 – 38.40 грн

Укрсиббанк: 37.75 – 38.30 грн

Укрексімбанк: 37.60 – 38.30 грн

Євро

ПриватБанк: 40.90 – 41.90 грн

Ощадбанк: 40.90 – 41.85 грн

ПУМБ: 41.30 – 42.00 грн

Укрсиббанк: 40.75 – 41.75 грн

Укрексімбанк: 41.10 – 41.90 грн

Злоті

ПриватБанк: 9.32 – 9.70 грн

Ощадбанк: 9.05 – 9.65 грн

ПУМБ: 9.20 – 9.70 грн

Укрексімбанк: 9.15 – 9.55 грн

Курс актуальний станом на 9:00 31 січня