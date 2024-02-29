Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 29 лютого

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 29 лютого. Офіційний курс гривні є такий: 1 долар США – 38,20 грн, 1 євро – 41,29 грн, 1 польський злотий – 9,61 грн.

UAportal розповів про середні курси валют в обмінних пунктах. Долар США продають в середньому за 38,57 грн, а купують за 38,46 грн. Євро пропонують по 41,80 грн, а продають по 41,95 грн. Злоті пропонують за 9,60 грн, а продають за 9,70 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,05 – 38,65 грн.

Ощадбанк: 38,20 – 38,74 грн.

ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.

Укрсиббанк: 38,10 – 38,65 грн.

Укрексімбанк: 38,20 – 38,80 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,10 – 42,10 грн.

Ощадбанк: 41,30 – 42,15 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,100 – 42,10 грн.

Укрексімбанк: 41,40 – 42,20 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,55 – 9,85 грн.

Ощадбанк: 9,30 – 9,85 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрексімбанк: 9,45 – 9,80 грн.

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