Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 28 лютого

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на 28 лютого. За цією інформацією, офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 38,42 грн, 1 євро – 41,71 грн, 1 польський злотий – 9,67 грн.

UAportal розповів про курси валют в обмінних пунктах: долар США продають в середньому за 38,65 грн, а купують за 38,55 грн. Євро продають за 41,90 грн, а купують за 42,10 грн. Польський злотий пропонують за 9,60 грн та продають за 9,70 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,05 – 38,65 грн.

Ощадбанк: 38,30 – 38,80 грн.

ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.

Укрсиббанк: 38,15 – 38,70 грн.

Укрексімбанк: 38,20 – 38,80 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,15 – 42,15 грн.

Ощадбанк: 41,45 – 42,25 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,25 – 42,15 грн.

Укрексімбанк: 41,45 – 42,25 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,55 – 9,85 грн.

Ощадбанк: 9,25 – 9,80 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрексімбанк: 9,50 – 9,85 грн.

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