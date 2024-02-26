Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 26 лютого

Національний банк України (НБУ) встановив офіційні курси валют на 26 лютого. За цією інформацією, офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 38,35 грн, 1 євро – 41,56 грн, 1 польський злотий – 9,63 грн.

UAportal розповів, що в обмінних пунктах середній курс продажу долара США становить 38,60 грн, курс купівлі – 38,50 грн. Євро пропонують по 41,85 грн, а продають по 42,05 грн. Що стосується польського злотого, то його купують за 9,55 грн, а продають за 9,69 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,05 – 38,65 грн.

Ощадбанк: 38,15 – 38,75 грн.

ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.

Укрсиббанк: 39,42 – 38,65 грн.

Укрексімбанк: 38,20 – 38,80 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,10 – 42,00 грн.

Ощадбанк: 41,35 – 42,15 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,86 – 42,02 грн.

Укрексімбанк: 41,40 – 42,20 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,52 – 9,87 грн.

Ощадбанк: 9,30 – 9,85 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрексімбанк: 9,40 – 9,80 грн.

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