Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 20 лютого

UAportal розповів, Національний банк України (НБУ) надав інформацію про офіційні курси валют на 20 лютого. Офіційний курс гривні наступний: 1 долар США – 38,28 грн, 1 євро – 41,24 грн, 1 польські злоті – 9,52 грн.

Обмінні пункти купують долар США за середнім курсом 38,45 грн, а продають за 38,59 грн. Євро пропонують по 41,80 грн, а продають по 41,60 грн. Польські злоті пропонують по 9,50 грн, а продають по 9,61 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,90 – 38,50 грн.

Ощадбанк: 37,90 – 38,50 грн.

ПУМБ: 38,10 – 38,60 грн.

Укрсиббанк: 37,85 – 38,50 грн.

Укрексімбанк: 37,95 – 38,55 грн.

Євро

ПриватБанк: 40,70 – 41,70 грн.

Ощадбанк: 40,70 – 41,65 грн.

ПУМБ: 41,00 – 41,60 грн.

Укрсиббанк: 40,70 – 41,95 грн.

Укрексімбанк: 40,95 – 41,95 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,38 – 9,78 грн.

Ощадбанк: 9,15 – 9,65 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,80 грн.

Укрексімбанк: 9,30 – 9,65 грн.

Курс актуальний станом на 9:00, 20 лютого